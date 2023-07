Raffaella Mennoia: la confessione sulla sua prima volta negli studi di Maria De Filippi

Per la prima volta Raffaella Mennoia, insostituibile braccio destro di Maria De Filippi, ha svelato un retroscena sull’inizio della sua carriera nei suoi programmi tv.

Raffaella Mennoia: la sua prima volta ad Amici

Oggi Raffaella Mennoia è una delle più fidate collaboratrici di Maria De Filippi, e inoltre ha instaurato con la conduttrice uno splendido rapporto d’amicizia e infatti le è stata accanto quando lei (alcuni mesi fa) ha perso suo marito, Maurizio Costanzo. A Gente l’autrice tv ha svelato per la prima volta come ha fatto a entrare a far parte della squadra di Maria De Filippi, e ha dichiarato: “Per caso un giorno ho accompagnato un’amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta. A fine puntata, Alberto Silverstri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po’, mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”.

Raffaella Mennoia ha anche aggiunto che la stessa Maria De Filippi le avrebbe insegnato tutto il suo lavoro quando lei era ancora giovane ed inesperta. “Ero molto a disagio. Ero giovane, inesperta e mi trovai a lavorare con persone molto preparate. C’era la redazione di Maurizio Costanzo, con donne davvero super. Durante il primo anno di Uomini e Donne ero in stanza con persone più adulte. Mi sentivo come sulle uova, non sapevo nemmeno quando respirare”, ha ammesso.