Raffaella Ragnoli ai Carabinieri: "Minacciava nostro figlio, ho ucciso mio marito per difenderlo"

Cosa avrebbe detto Raffaella Ragnoli ai Carabinieri sul clima di tensione in famiglia: "Minacciava nostro figlio, ho ucciso mio marito per difenderlo"

Raffaella Ragnoli lo avrebbe detto ai Carabinieri che l’hanno arrestata, suo marito Romano Fagoni “minacciava nostro figlio, ho ucciso mio marito per difenderlo“.

Si delinea lo scenario ipotetico in cui è maturato il terribile omicidio avvenuto a Nuvolento sabato sera e sarebbe uno scenario in cui la tensione familiare forse dovuta alle difficoltà economiche scaturite dalla “perdita del lavoro” della vittima era alle stelle.

Raffaella Ragnoli: “Minacciava nostro figlio”

Avrebbe detto la 56enne arrestata: “L’ho fatto per difendere mio figlio, l’aveva minacciato e volevo proteggerlo”. Raffaella Ragnoli avrebbe quindi ammazzato suo marito Romano Fagoni con cui stava da trent’anni per difendersi ed eccedendo mentre erano a tavola.

La donna lo aveva fatto con sei coltellate di cui una fatale al collo. Raffaella si trova in carcere dopo quell’omicidio commesso davanti al figlio 15enne. E secondo alcuni media, Repubblica e Mattino in particolare, proprio il figlio avrebbe confermato il clima di tensione in famiglia. In punto di procedura la Procura della Repubblica di Brescia contesta l’omicidio volontario e non ha in rubrica una eventuale legittima difesa.

“Smettete di criticarmi oppure vi ammazzo”

Il dato quindi è che per ora la tesi di un gesto nato come tragico epilogo di una lite in famiglia in cui la vittima aveva essa stessa impugnato un coltellino minacciando moglie e figlio è appannaggio dello storico ma non degli atti. Romano avrebbe minacciato di usare l’arma se moglie e figlio non avessero smesso di criticarlo ma a quel punto Raffaella ha impugnato lei una lama ed ha ucciso il marito.