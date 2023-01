Raffaello Tonon, la lettera al padre scomparso: "Non mi manchi, basta ipocrisia"

Attaverso i social Raffaello Tonon ha dedicato una lettera dolceamara a suo padre, Franco Tonon, scomparso tre anni fa.

Raffaello Tonon: la lettera indirizzata al padre

Nel 2020 moriva Franco Tonon, il padre dell’opinionista e volto tv Raffaello Tonon che da tempo viveva in gravi condizioni di salute a causa di un aneurisma cerebrale. Tonon non ha mai fatto segreto di aver avuto un rapporto difficile con il padre e in queste ore, attraverso i social, ha condiviso una lettera dal sapore dolceamaro a lui dedicata. Nel messaggio Tonon ha spiegato perché ancora oggi non sentirebbe la mancanza del padre e ha ringraziato sua madre per averlo aiutato a superare il rapporto controverso avuto con lui.

“Per tre anni ho dimenticato, rimosso.

Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo “dottore” credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così. Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. Mi conforta sapere che ancora non so sorridergli ma sono sulla buona strada. Ho sentito il bisogno di scrivere questo dolore, perché è dolore. Un GRAZIE a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita.

Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta”, ha scritto l’opinionista e volto tv.

All’epoca della scomparsa del padre lo stesso Tonon aveva confessato a Mattino Cinque di averlo considerato da sempre un genitore assente e di aver avuto un rapporto difficile con lui fino al giorno della sua scomparsa.