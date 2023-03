Raffaello Tonon, perché non ha commentato l’uscita di Luca Onestini dal GF Vip?

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini è stato eliminato. Come mai Raffaello Tonon non ha commentato la sua cacciata? Tramite Instagram, l’amico ha rotto il silenzio.

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono amici da tanti anni, da quando si sono incontrati nella seconda edizione del GF Vip. E’ per questo che i fan sono rimasti stupiti dal silenzio di Raffaello davanti all’eliminazione del Vippone dall’attuale stagione del reality più spiato d’Italia. Perché non ha commentato la sua cacciata ad un passo dalla finale? Tonon ha rotto il silenzio, spiegando il motivo per cui si è comportato così.

Le parole di Raffaello Tonon

Via Instagram, Raffaello ha dichiarato:

“Rispondo a chi mi ha sottolineato con notevole aggressività che non ho postato nulla che riguardasse Luca, per me Lulone. Non desideravo pubblicare nulla e nulla ho pubblicato. Ho sentito la sua voce: ‘Raffa, come stai?’. Ho ritrovato la NOSTRA quotidianità. Poi un milione di altre cose. Mi basta: noi. Siamo gente che si parla e ride a crepapelle, sena bisogno di altro. Orgoglioso sempre della nostra ‘casa’ costruita con un cemento vero: la stima. Con me non attacca. Sappiatelo”.

Tonon, come al solito, è molto chiaro. Non ha avuto bisogno di commentare pubblicamente l’uscita di Onestini dal GF Vip e non deve dare spiegazioni a nessuno.

Cosa ha detto Raffaello Tonon quando ha visto Luca Onestini al GF Vip

Anche se non ha commentato la sua eliminazione dal GF Vip, qualche settimana fa Raffaello è entrato in Casa per incontrare Luca. In questa occasione, emozionato come non mai, ha dichiarato: