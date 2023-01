Ad undici mesi di distanza dall’inizio dell’invasione russa, il governo di Zelensky sta subendo una raffica di dimissioni.

Hanno abbandonato in 10.

Raffica di dimissioni nel governo Zelensky: cosa sta succedendo

Raffica di dimissioni nel governo ucraino. Il vice capo dell’ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, quattro viceministri e cinque governatori regionali sono stati destituiti dai loro incarichi in Ucraina dopo un presunto scandalo di corruzione nell’esercito. Si tratta dei viceministri per lo sviluppo comunitario e territoriale, Ivan Lukeryu e Vyacheslav Negoda, il viceministro delle Politiche Sociali, Vitaly Muzychenka, e il vice Ministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov.

Secondo Taras Melnychuk, rappresentante del governo in Parlamento, hanno lasciato il loro incarico i governatori della regione centrale di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, della regione meridionale di Zaporizhia Oleksandr Starukh, della regione settentrionale di Soumy Dmytro Zhivytsky, della regione meridionale di Kherson Yaroslav Yanushevich e della capitale Kiev Oleksiy Kuluba. Reznichenko, lo scorso novembre, è stato accusato di aver assegnato contratti per la riparazione di strade per decine di milioni di euro ad un gruppo co-fondato dalla sua fidanzata.

Secondo la stampa lui e i suoi colleghi sono sotto inchiesta giudiziaria, mentre le dimissioni di Kouleba sono legate alla prossima nomina nell’amministrazione presidenziale. Si sono dimessi anche Anatoly Ivankevich e Viktor Vychniov, entrambi vice-capi del Servizio ucraino per il trasporto marittimo e fluviale.

Dimissioni all’interno del governo ucraino

Oleg Nemchinov, segretario di gabinetto, ha confermato le dimissioni di Muzychenko, aggiungendo che Oleksiy Sobolev è stato nominato viceministro dell’Economia In una nota della Difesa è stato scritto che Shapovalov, oggetto di accuse di corruzione, ha chiesto di lasciare il suo incarico per non “creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull’acquisto dei servizi di ristorazione“.

Tymoshenko ha spiegato di aver chiesto a Zelensky di sollevarlo dalle sue funzioni. Il presidente ha dichiarato che questa settimana saranno annunciati alcuni cambiamenti dopo le accuse di corruzione. Secondo Ukrainska Pravda, in una riunione che si terrà oggi il governo Zelensky valuterà la destituzione dei capi di cinque amministrazioni statali regionali. Questa raffica di dimissioni è arrivata dopo le rivelazioni dei media sui presunti acquisti di forniture a prezzi gonfiati.