“Rafforzare i controlli”, l’ultima circolare del Viminale in vista delle festività natalizie

Nell'ultima circolare del Viminale si sottolinea la necessità di intensificare il controllo del territorio in vista del Natale

Non solo la stretta sui controlli in seguito all’adozione del “Super Green Pass”, nell’ultima circolare del Viminale è stato disposto un ulteriore rafforzamento dell’attività di controllo anche in vista della festività natalizie.

La precedente circolare del Viminale sul Super Green Pass

In prossimità delle feste natalizie, occorrerà il massimo sforzo nell’intensificare l’attività di controllo dei dispositivi di vigilanza sull’intero territorio nazionale. Alla stretta sui controlli determinata dall’entrata in vigore dal 6 dicembre del cosiddetto “Super Green Pass” – con la precedente circolare del Viminale inviata ai prefetti inerente i controlli per ristoranti, esercizi pubblici e trasoporti – si aggiunge infatti la necessità, come accade ogni Natale, di una attenta vigilanza di obiettivi sensibili come i luoghi di culto.

Circolare del Viminale dopo Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Questo in sostanza quanto emerso nel corso del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – presieduto dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario di Stato Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Comandante del COVI e i vertici degli organismi di informazione e sicurezza.

Nel corso della riunione è stata svolta infatti un’analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Paese, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono stati, tra l’altro, esaminati i dati sui controlli effettuati a seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento del virus.

Durante la riunione è emerso un dato piuttosto significativo: dal 1° gennaio al 6 dicembre 2021 si sono svolte 15.827 manifestazioni di rilievo, di cui 4.674 hanno riguardato le politiche governative di contenimento della pandemia e la certificazione verde.

Circolare Viminale: Rafforzare controlli a Natale

Non solo bilanci, come i dati relativi all’intensicazione della prevenzione antimafia. Come già premesso, nel corso dell’ultimo Comitato è stato disposto anche un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sull’intero territorio nazionale in vista delle prossime festività natalizie. Come si legge dalla nota diffusa dal Viminale: “I prefetti sono stati invitati a convocare apposite riunioni dei comitati provinciali per predisporre “servizi di prevenzione in prossimità dei luoghi di culto delle diverse confessioni, degli aeroporti e dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle reti viarie”.