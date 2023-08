Una ragazza di 23 anni è deceduta a causa di un malore durante l’evento Baccanalia, a San Gregorio Magno. L’intervento dei sanitari si è rivelato inutile.

Ragazza di 23 anni muore durante Baccanalia: sospesa la sagra a San Gregorio Magno

Una ragazza di 23 anni è deceduta a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, mentre era in corso l’evento Baccanalia. La giovane ha accusato un malore improvviso. Ha perso i sensi ed è deceduta in pochi istanti. Purtroppo l’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ragazza di 23 anni muore durante Baccanalia: le indagini

La 23enne, originaria di Ricigliano, in provincia di Salerno, era al lavoro in una delle cantine del paese, allestite per l’evento. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Eboli ma secondo le prime risultanze il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La tragedia è avvenuta nel giorno di inaugurazione dell’evento enogastronomico che si tiene ogni anno e richiama visitatori da tutta la regione. In segno di lutto e rispetto la prima serata della sagra è stata annullata.