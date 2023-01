Aleksander Mateus Chomiak, senzatetto di 25 anni, è l’aggressore della ragazza israeliana che è stata accoltellata alla stazione di Termini mentre stava facendo il biglietto.

Ragazza accoltellata a Termini: l’aggressore è il senza tetto Aleksander Mateus Chomiak

L’aggressore della ragazza israeliana accoltellata nella stazione di Termini nella serata di San Silvestro è un giovane di 25 anni senza fissa dimora, di origine polacca. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, la polizia è riuscita ad identificare l’uomo che nelle riprese compare vestito di scuro, con un cappello e una busta celeste. Il giovane sarebbe arrivato alla stazione Termini muovendosi in autobus, portando con sé quella borsa con il coltello e alcuni generi alimentari.

Avrebbe puntato la ragazza di 24 anni prima dell’aggressione, per poi seguirla e colpirla con tre coltellate.

Ragazza accoltellata a Termini: chi è la giovane Abigail

La vittima dell’aggressione si chiama Abigail e ha 24 anni. È stata accoltellata nella serata di San Silvestro, mentre festeggiava il Capodanno a Roma con un’amica. Era alla stazione Termini davanti ad una biglietteria automatica quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che l’ha accoltellata tre volte.

Immediatamente soccorsa dal 118, si trova al policlinico Umberto I, dove è ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza, in condizioni gravi ma stabili. Non è in pericolo di vita. La mamma della giovane, intervistata dal Corriere della Sera, arrivata in Italia con la famiglia e il fidanzato, ha spiegato che la figlia è molto provata. “Sta bene, ma è sotto choc, non vuole parlare di quanto accaduto e rivivere quei momenti. Ha subito un grande trauma, adesso vuole soltanto dimenticare.

Non vuole neppure vedere la televisione in camera” ha spiegato la mamma. “Vogliamo lasciarla riposare per un po’, ma ora che l’ho vista sono un po’ più tranquilla. Abbiamo avuto molta paura” ha aggiunto.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressione è avvenuta il 31 dicembre 2022, alle 21.30, alla stazione Termini. La 24enne stava prendendo un biglietto ad una delle biglietterie automatiche della stazione, quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo.

Come si vede dalla registrazione, l’aggressore era vestito di scuro, con scarpe nere e un berretto, con una busta celeste tra le mani, dove era contenuto il coltello. Dopo averla colpita è scappato.