Ragazza soccorsa sanguinante dall’inguine in discoteca a Milano: ora è alla clinica Mangiagalli, al momento non ricordava nulla

Movida violenta nel capoluogo lombardo e ragazza americana di 19 anni trovata sanguinante dall’inguine in discoteca a Milano: si indaga per scoprire cause, dinamiche ed attori di un possibile crimine. La Squadra Mobile della Polizia vuole capire infatti cosa sia accaduto in un locale di Via Tocqueville nelle ore notturne. La vittima è una 19enne degli Usa che è stata soccorsa sanguinante in una discoteca del centro della città.

Ragazza sanguinante in discoteca a Milano

Per il momento l’episodio è ammantato di mistero e la polizia sta raccogliendo elementi e testimonianze su quanto accaduto in un locale in via de Tocqueville. Da quanto si apprende la ragazza, sanguinante nella parte inguinale, è stata soccorsa da un buttafuori. Non è riuscita a raccontare cosa fosse successo ma gli inquirenti hanno accertato che la 19enne sarebbe andata in bagno da sola.

Era andata in bagno da sola, poi il buio

Dopo essere stata soccorsa non è riuscita a fornire elementi, così come l’amica, sul fatto se sia stata vittima di un’aggressione o di un incidente. La vittima pare fosse in stato di confusione indotto dall’ebbrezza alcolica ed è stata condotta per le cure presso la Clinica Mangiagalli, specializzata nella diagnosi di violenza sessuale.