Ragazza di 11 anni caduta dal balcone a Cosenza: ricoverata in gravi condizioni a Roma

Una ragazza di 11 anni è caduta da balcone al secondo piano della sua abitazione di Cosenza: è ricoverata in gravi condizioni.

Drammatico incidente a Santo Stefano, località in provincia di Cosenza, dove nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 una ragazza di 11 anni è caduta al balcone facendo un volo di circa 9 metri. La giovane si trova ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma in gravissime condizioni.

Ragazza di 11 anni caduta dal balcone

I fatti hanno avuto luogo nell’abitazione dove l’adolescente vive con la madre, il padre e la sorella. Secondo le ricostruzioni, sia i genitori che la sorella maggiore erano in casa quando é avvenuto il fatto e hanno subito allertato i soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori sanitari l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale del capoluogo i cui medici, che le hanno diagnosticato diverse fratture e traumi interni, hanno ritenuto opportuno spostarla al Bambin Gesù di Roma con un volo dell’aeronautica militare.

Ragazza di 11 anni caduta dal balcone: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per raccogliere elementi investigativi utili a ricostruire la dinamica di quanto é accaduto. Tra le testimonianze raccolte, quella di una vicina che ha affermato di aver visto la bambina cadere dal balcone e di aver chiamato a sua volta i soccorsi. La famiglia dell’11enne, che si è trasferita nella frazione del comune da qualche mese, viene descritta dai vicini come per bene.