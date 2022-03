Una ragazza di 14 anni è scappata di casa a Silvi, in provincia di Teramo. I genitori hanno fatto un appello a Chi l'ha visto per ritrovarla.

Ragazza di 14 anni scappa di casa: l’appello dei genitori per ritrovarla

Veronica, una ragazzina di 14 anni, è scappata di casa a Silvi, in provincia di Teramo, ed è scomparsa. I suoi genitori hanno diffuso la sua foto e le sue generalità e hanno fatto un appello alla trasmissione Chi l’ha visto?. La ragazzina è scomparsa mercoledì mattina, 2 marzo. La mamma ha scoperto che non era più in casa e la famiglia ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, che hanno iniziato le ricerche.

Cosa è successo?

La madre di Veronica, che ha cinque figli, ha raccontato alla trasmissione che nella serata di martedì 1 marzo, intorno alle 23, erano andati tutti a dormire. Non c’è stato nessun dettaglio che potesse far pensare ad un disagio o ad una possibile fuga. Quando la mattina si è svegliata, sua figlia non era più in casa. Veronica sarebbe uscita dalla porta-finestra del balcone dell’appartamento, situato al primo piano.

La donna ha spiegato che dalla camera da letto della ragazzina manca un borsone e alcuni vestiti. La 14enne, che è senza cellulare, è alta circa un metro e cinquanta, ha un corporatura normale, i capelli neri e gli occhi castani. Potrebbe aver preso un treno o un pullman verso la provincia di Varese.