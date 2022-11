Ragazza di 15 anni trascinata in camera e violentata da un amico a Firenze che risulta anch'egli iscritto a registro per favoreggiamento

Orrore in Toscana, dove una ragazza di 15 anni sarebbe stata trascinata in camera e violentata da un amico a Firenze. Un 16enne è stato formalmente indagato dalla Procura minorile per fatti avvenuti lo scorso 2 giugno e dopo accurate indagini.

Tutto avrebbe avuto inizio con la proposta di un ragazzo 18enne oggi coindagato per reato connesso di passare una serata in casa a bere per poi uscire.

Ragazza di 15 anni violentata da un amico

Il resoconto dei media spiega che dopo l’ennesimo cocktail però un amico del 18enne di soli 16 anni ha rivolto le sue attenzioni verso la 15enne: “Ha iniziato a baciarla e abbracciarla, poi l’ha trascinata in camera da letto, l’ha spogliata e l’ha stuprata”.

E sembra che malgrado la ragazzina “avesse bevuto troppo lei si è resa conto di quello che stava accadendo” ed avrebbe reagito, ma invano.

L’indagine e l’offerta per tacere sullo stupro

Il Sostituto procuratore minorile Antonio Sangermano aveva avviato le indagini con i carabinieri dopo la denuncia ed ora il ragazzo è stato indagato per “violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della ragazza”.

Il 16enne è anche indagato per minaccia nei confronti della ragazza. Perché? Perché pare che dopo lo stupro le avrebbe offerto soldi e ingiunto di non parlare. Cellulare e computer del giovane sono stati sequestrati mentre la vittima è in cura psichiatrica. L’amico maggiorenne è stato iscritto a registro per favoreggiamento.