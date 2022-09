Ragazza di 17 anni scomparsa, l’appello della madre: “Aiutatemi a ritrovare Giada”

Martedì 6 settembre Giada è uscita dalla casa famiglia al Prenestino e non è più tornata. L'appello della madre.

Giada De Luca, 17 anni, martedì 6 settembre è uscita da una struttura di accoglienza per minori al Prenestino e non è più tornata. La madre ha lanciato un appello disperato per ritrovarla. “Aiutatemi a ritrovare Giada” sono state le parole della donna. Un appello pubblicato sui social network, per invitare chiunque notasse la ragazza o avesse informazioni utili a segnalarlo immediatamente al 112.

La scomparsa di Giada De Luca

Giada De Luca, al momento della sua scomparsa, indossava un vestito nero e delle scarpe Nike bianche ai piedi.

Aveva con sé una borsetta nera. L’ultima volta che è stata avvistata è stato martedì 6 settembre, alle 22 di sera, in piazza delle Gardenie a Centocelle. La madre ha denunciato la sua scomparsa e le forze dell’ordine stanno indagando e stanno cercando di trovare la ragazza per riportarla a casa. Tra le chat di quartiere e i social network continuano a diffondersi gli appelli, nella speranza che presto qualcuno possa ritrovarla.