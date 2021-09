Una ragazza di 21 anni è stata uccisa a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. L'assassino è in fuga su una lancia Y nera.

Una ragazza di 21 anni è stata uccisa a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, con colpi d’arma da fuoco all’interno della sua abitazione nella frazione di Valdimolino. A quanto si apprende da Fanpage, l’assassino sarebbe al momento in fuga con le forze dell’ordine intente a rintracciarlo in tutta la zona del Garda.

Ci sarebbero anche alcuni testimoni che con il racconto di quanto visto hanno fornito dei dettagli molto utili alle forze dell’ordine. L’assassino sarebbe un uomo che a seguito dell’omicidio sarebbe scappato in tutta fretta a bordo di una lancia Y nera. La fisionomia del killer sembrerebbe non corrispondere a quella del marito della donna che, dunque, al momento resterebbe fuori dal registro degli indagati.

Il corpo senza vita della giovane è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, 15 settembre, proprio dal marito della donna, avvertito a sua volta dai vicini di casa insospettiti dall’aver udito alcuni spari provenire dall’abitazione. L’omicidio, secondo quanto fin qui ricostruito dagli investigatori, potrebbe essere avvenuto in torno all’ora di pranzo.

Solo nelle prossime ore grazie ad ulteriori indagini sarà possibile comprendere chi sia stato a compiere questo brutale gesto. Al momento le forze dell’ordine non hanno ancora infatti fornito maggiori dettagli sulla vicenda. La 21enne è mamma di una bimba di due anni che al momento dell’omicidio era a scuola.