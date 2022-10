Ragazza di 22 anni bruciata viva in Pakistan per essersi rifiutata di sposare il cugino

Un nuovo caso di femminicidio arriva dal Pakistan, dove una ragazza di 22 anni è stata uccisa perché rifiutatasi di sposare il cugino

Una giovane ragazza pakistana di nome Kiran è stata violentemente uccisa dal suo fidanzato e da due amici dell’uomo. La 22enne si era rifiutata di prendere in sposo il ragazzo perché quest’ultimo era anche suo cugino.

Pakistan, 22enne uccisa perché non voleva sposare il cugino

La relazione tra Kiren e il cugino era inizata per la volontà delle due famiglie e i due avrebbero dovuto sposarsi ormai qualche mese fa. La 22enne, però, pochi giorni prima delle nozze era riuscita a prendere il coraggio a due mani e rifiutare il matrimonio. Il fidanzato non ha affatto preso bene questa presa di posizione e dopo qualche tempo ha deciso di intervenire nella maniera più violenta possibile.

L’uomo, infatti, si è fatto aiutare da due amici, è entrato nella casa della donna e l’ha cosparsa di benzina prima di darle fuoco.

Il caso di Kiren e la reazione dell’opinione pubblica

Nelle ultime ore, sui social network e sulle testate giornalistiche più importanti di tutto il mondo, il caso di Kiren ha fatto scalpore. Purtroppo, in un Paese come il Pakistan, situazioni come queste sono tutt’altro che rare, ma con le nuove tecnologie e con una comunicazione più aperta, questi casi non possono più essere sepolti sotto una coltre di silenzio.