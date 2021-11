Una ragazza di 25 anni è stata investita dal trattore guidato dal padre ed è morta sul colpo: il dramma in un terreno agricolo tra Pedace e Aprigliano.

Tragedia nel cosentino, dove una ragazza di 25 anni è morta dopo essere stata travolta dal trattore guidato dal padre: i due stavano raccogliendo le patate in un terreno agricolo quando si è consumato il dramma.

Ragazza morta investita dal trattore

I fatti hanno avuto luogo domenica 7 novembre 2021 in contrada Fiego, al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane stava lavorando nei terreni del podere di famiglia aiutando nella raccolta delle patate quando il padre, alla guida di un mezzo agricolo, l’ha per sbaglio investita.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto della ragazza. Presenti sul luogo dell’incidente anche una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza il trattore e il sito per far operare il medico legale e far dare al magistrato l’autorizzazione per la rimozione della salma.

Soccorso sotto shock, anche se illeso, il padre della giovane.

Ragazza morta investita dal trattore: indagini in corso

Anche i Carabinieri si sono recati sul posto per effettuare gli adempimenti di competenza utili a ricostruire i dettagli dell’accaduto e accertare la dinamica dei fatti. Al momento la pista più plausibile sembra quella del fatale incidente.