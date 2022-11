Ragazza di 25 anni rapisce un neonato per un sacrificio umano: voleva riportare in vita il padre con una sorta di "scambio infernale"

Orrore in India, dove una ragazza di 25 anni rapisce un neonato per un sacrificio umano: lei voleva riportare in vita il padre immolando il piccolo ma è stata fermata prima che potesse mettere in atto il suo insano proposito.

La donna è stata infatti arrestata dalla polizia prima dell’infanticidio del piccolo di soli due mesi.

Rapisce un neonato per un sacrificio umano

Il neonato era stato rapito dalla zona di Garhi a Delhi ed i genitori avevano lanciato l’allarme. La madre del rapito aveva immediatamente spiegato agli agenti che una donna giovane aveva rapito il figlio. La 25enne aveva incontrato la famiglia all’ospedale di Safdarjung ed in quella sede si era spacciata per attivista di una Ong.

Poi la 25enne aveva seguito la famiglia dopo le dimissioni con il pretesto di esaminare lo sviluppo del neonato, poi lo aveva rapito.

L’arresto e l’ammissione del macabro fine

Gli inquirenti avevano visionato le immagini delle telecamere dell’ospedale per individuare la donna e la polizia si era messa poi sulle sue tracce. Tratta in astato di fermo la rapitrice ha ammesso di essere molto superstiziosa e di credere che se avesse sacrificato un neonato agli dei, questi avrebbero ridato la vita al padre morto.