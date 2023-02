I casi di sparizioni e rapimenti causano sempre un certo disordine e sgomento nell’opinione pubblica, anche internazionale.

Quando a scomparire, poi, sono i bambini, l’effetto è impressionante. Nel 2007, quando la piccola Maddie McCann scomparve mentre era in vacanza con la famiglia ad Algarve, in Portogallo, il mondo intero ne parlò e ne discusse. Poi le ricerche, la disperazione della famiglia, il silenzio e quella che sembrava una risoluzione del caso. Adesso, potrebbero esserci delle novità.

Una ragazza polacca crede di essere Maddie McCann

Julia Wendelt è una ragazza polacca di 21 anni che è fermamente convinta di essere la bambina scomparsa e che l’età sui suoi documenti di identità sia falsa (la piccola Maddie adesso dovrebbe avere 19 anni).

Per dimostrarlo al mondo ha aperto un profilo Instagram in cui mette a confronto le sue foto con quelle della bambina scomparsa e che ha ottenuto più di 200mila follower in una manciata di ore. Tra le “prove” presentate dalla ragazza una macchiolina nell’occhio destro, una voglia sulla gamba e delle strane allusioni fatte dalla nonna. I genitori di Maddie hanno deciso di procedere con il test del DNA.

Caso Maddie McCann, il parere degli investigatori

Secondo coloro che hanno lavorato al caso, però, le cose sono andate diversamente. Maddie McCann, infatti, sarebbe stata uccisa poco dopo il rapimento e la scomparsa da Christian Brueckner, uomo tedesco con tendenze pedofile, che al momento dell’incriminazione si trovava già detenuto per reati simili.