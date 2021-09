Ragazza positiva al Covid va in auto con gli amici, denunciata: quarantena per tutti

Una ragazza di 18 anni è stata scoperta in giro durante la quarantena. Positiva al Covid ha violato quanto previsto dalle norme vigenti: denunciata.

Una ragazza è stata trovata fuori dalla propria abitazione, nonostante la positività al Covid-19 certificata dall’Asl di competenza. La notizia è stata diffusa da La Stampa che ha fornito i dettagli sulla vicenda accaduta in provincia di Vercelli.

Positiva al Covid va in auto con gli amici

Durante il periodo di quarantena la giovane non sarebbe dovuta uscire di casa, ma invece ciò non sarebbe stato rispettato. La ragazzi di 18 anni abita a Vercelli ed è stata scoperta durante un controllo dei carabinieri di Cossato. Stava viaggiando a bordo di una vettura con quattro amici. Dopo i controlli del caso è arrivata la scoperta: si trattava di una giovane in quarantena a causa della positività al Coronavirus.

Positiva al Covid va in auto con gli amici, la novità

I controlli delle forze dell’ordine, mediante anche il supporto dell’Asl di Vercelli, hanno così permesso di confermare la positività della giovane che le era stata regolarmente notificata negli scorsi giorni. Intanto la ragazza è stata denunciata, i quattro amici multati per non aver preso le precauzioni contro la diffusione del Covid. Per tutti è stato intanto disposto il periodo di quarantena, così come accade nel caso di contatti stretti con un positivo.

Positiva al Covid va in auto con gli amici, altri episodi

