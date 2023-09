Una ragazza di 23 anni è stata soccorsa per strada mentre era in stato confusionale. Ha denunciato di essere stata violentata.

Ragazza soccorsa per strada in stato confusionale a Milano: “Drogata e violentata”

Una ragazza di 23 anni è stata soccorsa in via Gaspare Rotondi, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, mentre vagava in stato confusionale. La giovane ha denunciato agli operatori del 118 di essere stata drogata e violentata. La 23enne era profondamente turbata ed è stata subito portata alla clinica Mangiagalli di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sesto San Giovanni.

Ragazza soccorsa per strada a Milano: la seconda denuncia in pochi giorni

Si tratta della secona denuncia in pochi giorni da parte di una ragazza giovane. Una 18enne ha raccontato di essere stata stuprata da un conoscente nei pressi del Naviglio Grande a Milano, domenica 10 settembre. “Mi ha trascinata in mezzo ai giardini e ha approfittato di me” ha dichiarato. La giovane avrebbe trascorso la serata con il fratello per locali, per poi allontanarsi da sola dopo un litigio. Un coetaneo si sarebbe avvicinato e avrebbe approfittato di lei.