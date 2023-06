Trova 1000 euro in un bancomat: rintraccia il proprietario per restituirli

Bogliaco di Gargnano, Brescia, trova 1000 euro in un bancomat e chiama la polizia per rintracciare il legittimo proprietario

Un turista olandese ha prelevato 1000 euro e li ha dimenticati allo sportello del bancomat. La ragazza che era in coda dopo di lui li ha presi e ha cercato di rintracciarlo con l’aiuto della polizia locale.

Ragazza trova 1000 euro al bancomat

Il 17 giugno l’uomo si era recato al bancomat del centro storico Bogliaco di Gargnano, Brescia, per fare un prelievo di denaro. Quando è uscito si è dimenticato di prendere i soldi.

La ragazza che è entrata nello sportello dopo di lui si è accorta che il turista aveva lasciato lì il denaro e ha chiamato la polizia locale intorno alle 17:30 per trovare l’uomo.

La restituzione del denaro

Gli agenti sono riusciti a identificare il turista il quale ha spiegato di essere convinto di aver annullato l’operazione e quindi non aveva denunciato lo smarrimento dei 1000 euro.

La polizia ha restituito i soldi all’uomo. Il turista ha omaggiato gli agenti con un mazzo di rose e ha chiesto il numero di telefono della ragazza per poterla ringraziare.

Il racconto dell’agente Cuccinella

La storia a lieto fine del turista olandese è stata raccontata dall’agente Marzia Cuccinella. La donna ha spiegato: “Con ogni probabilità il turista pensava di aver annullato correttamente l’operazione di prelievo”.

È probabile che l’uomo era entrato in agitazione perché dopo di lui si era creata la coda. Dopo non essere riuscito a prelevare ha provato ad annullare l’operazione e credendo di esserci riuscito è andato via senza prendere il denaro.

