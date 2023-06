Una ragazza di 17 anni è stata trovata a Roma: il corpo è stato abbandonato in un carrello della spesa a Primavalle. Si indaga per omicidio.

Il cadavere di una ragazza di 17 anni è stato recuperato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno a Roma in un carrello della spesa. Il corpo è stato abbandonato in prossimità di alcuni cassetti Ama in via Borgia, in zona Primavalle.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’adolescente è stata uccisa a coltellate. Le autorità stanno indagando per omicidio.

Nella serata di mercoledì, per l’uccisione della 17enne, è stato fermato un coetaneo, individuato come il presunto assassino. Si tratta di un giovane di origini nordafricane, naturalizzato italiano.