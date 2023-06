Ragazza uccisa a Primavalle, la telefonata del passante: "Cola sangue da un c...

Ragazza uccisa a Primavalle, la telefonata del passante: "Cola sangue da un c...

La testimonianza di un passante fondamentale per l'arresto del presunto omicida della ragazza di 17 anni a Primavalle.

La telefonata di un passante, che ha allertato i soccorsi, è stata fondamentale per arrivare all’arresto del presunto omicida di Michelle Causo, 17enne uccisa a coltellate a Primavalle, quartiere di Roma.

Ragazza uccisa a Primavalle, la telefonata del passante: “Cola sangue da un carrello”

La testimonianza di un passante, che ha chiamato i soccorsi, è stata fondamentale per arrivare all’arresto del presunto omicida di Michelle Causo, 17enne uccisa a coltellate nel quartiere Primavalle di Roma. L’uomo ha visto il carrello della spesa all’interno del quale, avvolto in un sacco nero, era nascosto il cadavere della ragazza. A far scattare l’allarme il “forte odore” e il liquido che gocciolava dal sacco. La polizia ha poi trovato il corpo senza vita di Michelle Causo. “Ho visto quel ragazzo scendere con un carrello e un bustone nero dei rifiuti da cui cola del liquido, si sente anche un odore forte” ha dichiarato il passante agli operatori. Gli agenti hanno trovato macchie di sangue che da un palazzo conducevano ad un cassonetto.

Ragazza uccisa a Primavalle: ragazzo arrestato

Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane, che è un coetaneo della vittima ma originario dello Sri Lanka, avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Il corpo sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti. Il ragazzo è stato interrogato a lungo e poi arrestato, con l’accusa di femminicidio.