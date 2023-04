Ragazza violentata sul treno: la polizia arresta un 36enne egiziano

L'egiziano è sospettato per la violenza sessuale ai danni della ragazza sul treno in transito a Milano

Il mostro che, ad inizio Aprile, avrebbe violentato la ragazza di 21 anni sul treno è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, un egiziano di 36 anni, è stato accompagnato in Questura.

Milano, ragazza violentata sul treno: i fatti risalgono allo scorso 5 Aprile

La violenza sessuale era stata denunciata dalla ragazza nella mattinata del 5 Aprile scorso. La giovane si trovava su un treno regionale in viaggio da Milano a Bergamo quando è stata aggredita da un uomo a cui si era avvicinata per richiedere un’informazione. Presente in quel momento sul vagone anche un altro passeggero che si era allontanato senza intervenire. La ragazzina, dopo la violenza subita, aveva perso conoscenza, poi era stata accompagnata in ospedale.

Violenza sessuale sul treno: arrestato un egiziano di 36 anni

FIn dai primi momenti, ascoltando la testimonianza della ragazza, la polizia si è messa alla ricerca di un uomo sulla quarantina. Dopo qualche giorno di indagini, il sospettato è stato arrestato: si tratta di un uomo egiziano di 36 anni. L’uomo è già stato condotto al carcere di San Vittore in attesa della convalida dell’arresto.