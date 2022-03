Ragazzina denuncia i bulli ma riceve minacce: “Torneremo”

Ragazzina denuncia i bulli ma riceve minacce. La 13enne era stata aggredita lo scorso 17 febbraio 2022 ad Ardea, in provincia di Roma.

Ragazzina denuncia bulli ma viene nuovamente minacciata

La ragazzina ha denunciato i bulli ma, ancora una volta, torna a ricevere minacce su Instagram.

La madre dell’adolescente ha rilasciato un’intervista per Repubblica: “Sono arrivati messaggi da un profilo anonimo che adesso è scomparso. Abbiamo subito denunciato tutto nuovamente ai carabinieri ed è a loro che rivolgo il mio appello: sbrigatevi, non vorrei si arrivasse in ritardo”, ha detto, “Sono preoccupata per mia figlia. Una mamma mi ha riferito che ci siamo messi contro gente pericolosa, io confido nelle istituzioni”.

“Il coltello che ti abbiamo fatto vedere a Pomezia te lo piantiamo. Stai attenta per la prossima settimana, torniamo”, questi sono i contenuti di alcuni messaggi minatori ricevuti dalla ragazzina sui social network. Il suo profilo Instagram è stato poi chiuso ma la paura rimane.

Dopo l’aggressione a calci e pugni davanti alla scuola media, la 13enne ha ricevuto una prognosi di 5 giorni per una contusione alle costole. Ora per lei ci sono pattuglie di Carabinieri davanti all’istituto per controllare che entri ed esca senza rischi.

Purtroppo non è stato un episodio isolato, già nel 2020 un gruppo di bulli ha iniziato a prendere di mira la ragazzina, accerchiandola fuori da scuola e mandandole minacce su Instagram, suggerendole di suicidarsi. “Siamo già in cura dallo psicologo, hanno rovinato l’adolescenza di mia figlia”, ha dichiarato la madre della vittima.