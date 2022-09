Ragazzina di 12 anni ha un malore durante gli allenamenti di pallavolo: è grave

Una ragazzina di 12 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in gravi condizioni a seguito di un malore durante un allenamento di pallavolo.

Il dramma si è consumato in provincia di Brescia nel pomeriggio di martedì 27 settembre a Castelcovati.

La 12enne si trovava nella palestra del paese per l’allenamento di pallavolo quando si è accasciata a terra. È stata subito soccorsa dall’allenatriche e dagli operatori del 118 inviati dall’Areu giunti sul posto tempestivamente. Al momento la giovane si trova in ospedale e pare che le sue condizioni siano gravi. Non è stato divulgato se sia in pericolo di vita o meno.

Ragazzina di 12 anni ha un malore, la ricostruione dei fatti

Secondo quanto è stato riportato dall’Ansa, la ragazzina si stava allenando con la sua squadra di pallavolo quando improvvisamente si è accasciata al suolo. L’allenatrice è intervenuta tempestiamente per avviare le manovre di rianimazione. Sul luogo, era presente un defibrillatore che è stato utilizzato per soccorrere la giovane mentre altri allertavano il numero unico per le emergenze 112.

Sul posto è intervenuta l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha invitato l’ambulanza con i paramedici in codice rosso.

La ragazzina è stata presa in carico dagli operatori sanitari che, dopo averla rianimata e aver fatto ripartire il cuore, si sono precipitati d’urgenza al pronto soccorso.

Come ha riportato l’Ansa, le condizioni della 12enne sarebbero gravi ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

