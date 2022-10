Ragazzina di 14 anni accerchiata e aggredita a calci e pugni in pieno giorno ad Ancona: pestaggio interrotto da un passante che ha avvisato la polizia

Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata accerchiata e aggredita a calci e pugni in pieno giorno ad Ancona e quel pestaggio è stato ripreso dalle videocamere. I media spiegano che un gruppo di bulli della sua età l’avrebbe intercettata in piazza Roma e sottoposta ad un pestaggio.

Sarebbe tutto avvenuto domenica scorsa, con le telecamere di videosorveglianza delle zona e diverse testimonianze che inchioderebbero il branco alle sue responsabilità penali.

Leggo spiega che gli aggressori sono tutti giovanissimi e che fra loro c’è anche una ragazza. Sul gruppo pende la possibilità di una denuncia ai sensi dell’articolo 582 del Codice per lesioni, tuttavia sarà la Procura dei minorenni di Ancona a decidere se e come procedere nei loro confronti.

Su sarebbe trattato di una spedizione punitiva in piena regola, per ragioni non chiare.

L’aiuto di un’amica e i soccorsi

I bulli avrebbero accerchiato la vittima e poi avrebbero preso a “spintonarla, a prenderla a schiaffi, fino al pestaggio, interrotto da un passante che ha avvisato la polizia”. La ragazzina è stata soccorsa terrorizzata da un’amica e in un secondo momento dai suoigenitori che l’hanno tempestivamente fatta visitare al pronto soccorso: non avrebbe riportato lesioni di rilievo.