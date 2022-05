Ragazzino di 14 anni guida in autostrada: maxi multa ai genitori

La sorpresa iniziale degli agenti dopo un sorpasso a forte velocità e la constatazione che alla guida in autostrada A4 c'era un ragazzino di 14 anni

Arriva dal Veneto l’incredibile vicenda di un ragazzino di 14 anni che guida in autostrada e sorpassa una pattuglia della Polizia: una maxi multa da 4mila euro è stata elevata ai genitori dagli agenti che all’altezza di Palmanova hanno blocccato il veicolo.

I media spiegano che il 14enne ha guidato lungo l’autostrada A4 tra Latisana, in provincia di Udine e Portogruaro in provincia di Venezia.

Ragazzino di 14 anni guida in autostrada

Ovviamente dopo il fermo e la constatazione che alla guida c’era stato un minore le contestazioni sono andate in capo ai genitori. Quali? Guida senza patente, guida senza aver raggiunto la maggiore età, incauto affidamento del veicolo e sanzione finale.

Pare che a scoprire l’adolescente sua stata una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova. Quella vettura l’aveva sorpassata a velocità sostenuta. Dopo averla affiancata gli agenti avevano notato la giovane età del conducente e deciso per un controllo in un’area di servizio poco distante.

La manovra per eludere la sanzione

La vettura però aveva “inchiodato” sulla corsia di marcia e in un tratto nel quale la corsia di emergenza è chiusa per lavori.

A quel punto la pattuglia ha ha atteso che l’auto transitasse nuovamente fermandola subito dopo. Per miracolo alla guida c’era un uomo adulto, il padre del 14enne, che si sarebbe sostituito al figlio per evitare quello che non è stato proprio evitabile.