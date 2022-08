Arriva dalla provincia di Catania la terribile vicenda di un ragazzino che ad inizio mese sarebbe stato violentato in casa da due uomini e una donna

Arriva dalla provincia di Catania la terribile vicenda di un ragazzino violentato in casa da due uomini e una donna che sono stati messi agli arresti dietro richiesta della locale procura: la vittima non ha ancora 14 anni e sarebbe stato costretto a praticare sesso orale per essere poi palpeggiato dai tre, che lo avrebbero anche obbligato ad assistere alle loro luride “esibizioni”.

Ragazzino violentato in casa da tre persone

I media territoriali informano che proprio per questo gravissimo indizio di reato due uomini di 41 e 49 anni e una donna di 44, su cui la magistratura ipotizza il reato in concorso di violenza sessuale, sono stati arrestati dai Carabinieri di Caltagirone, nel Catanese. La locale Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip le misure di cautela e i due uomini sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Caltagirone.

Carcere e interrogatorio di garanzia in arrivo

La donna invece è stata condotta carcere palermitano di Pagliarelli. Tutti e tre sono in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Lo scorso 8 agosto era stata proprio la vittima a sporgere denuncia. Pochi giorni prima a casa di uno dei tre fermati che sarebbe tra l’altro anche parente della vittima, il 13enne sarebbe stato costretto a “praticare un rapporto orale, a subire strusciamenti e palpeggiamenti e ad assistere a rapporti sessuali”. Il ragazzino si era confidato con i genitori ed era partita la denuncia penale.