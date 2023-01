Trovato un ragazzo agonizzante sul ciglio della strada nei pressi di Gualdo Tadino, in Umbria.

Al via le ricerche per individuare il pirata della strada.

Ragazzo agonizzante sul ciglio della strada: si cerca pirata della strada

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi 18 gennaio, quando i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino (Perugia, Umbria) sono stati avvisati di un tremendo incidente, in cui sarebbe stato coinvolto un giovane, tutt’ora senza alcuna identità né età anagrafica rilevata.

Non ci sarebbe traccia del pirata della strada, probabilmente fuggito dopo l’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo la prima dinamica ricostruita dai carabinieri di Gualdo Tadino, il ragazzo ora ricoverato in ospedale sarebbe stato investito da un auto. Invece di soccorrerlo, sarebbe scappato una volta compiuto l’invesimento.

Una volta chiamati nella tarda mattina il 118 e i militari, il ragazzo è stato ricoverato, ma le sue condizioni sono ritenute tutt’ora gravi.

La fuga del pirata della strada

Al momento i carabinieri stanno indagando sul ritrovamento in via Pertini di questo giovane agonizzante sul ciglio della strada, cercando tracce o testimonianze in merito all’investimento.

Ad ora il guidatore che ha omesso soccorso è in fuga, ma la polizia lo sta cercando per tutta l’Umbria. Nel caso venisse individuato, rischierà l’accusa di omissione di soccorso e incidente stradale. Nel caso il ragazzo non dovesse farcela, di omicidio stradale.