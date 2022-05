Ragazzo annegato a Padova: quei 20 messaggi inviati alla fidanzata

Ahmed è annegato a soli 15 anni a Padova. Aveva mandato 20 messaggi alla sua ex fidanzata poco prima di finire nel fiume Brenta.

Sono una ventina i messaggi che Ahmed Jouider, 15enne scomparso e trovato annegato nel fiume Brenta il 26 aprile, ha inviato all’ex fidanzata nel suo ultimo giorno di vita.

“Tornerà morto o mi faranno molto male” ha scritto il ragazzo. “Mi minacciano, ho paura” ha confessato. Il ragazzo era uscito verso le 21.30 di giovedì 21 aprile in bicicletta. Ha detto alla mamma e alla sorella che avrebbe incontrato degli amici, ma non è mai più tornato a casa a Mortise, frazione del comune di Padova, dove viveva con la famiglia. L’ora della morte risale tra le 23 e la mezzanotte, come stabilito dal medico legale Andrea Porzionato.

Il cellulare del giovane è stato trovato nei pressi del ponte pedonale. Non era più stato acceso da quel giovedì sera, l’ultima cella che lo aveva agganciato era quella in zona Torre. Quel pomeriggio il 15enne lo ha usato molto, con messaggi vocali, foto e video. L’ultimo messaggio lo ha inoltrato alle 22.50, poi si è spento.

Il messaggio drammatico

Tra gli ultimi messaggi inviati alla fidanzata ce n’è uno molto drammatico.

“Devo uscire ho delle questioni in sospeso con alcune persone penso che morirò o se non muoio avrò delle ferite gravi, ma penso che morirò…Volevo dirti che ti amo ma tanto tu non capisci secondo me, non voglio essere sdolcinato ma ormai non mi importa più, ti dico solo questo non ti dico altro…” ha scritto il 15enne. Gli inquirenti stanno analizzando il telefono, ma è emerso che Ahmed avrebbe cancellato la maggior parte dei documenti e delle chat.

“Ahmed da qualche tempo era cambiato. Non studiava più e così l’ho lasciato. Il suo unico pensiero era quello di uscire a divertirsi. Non era più come lo avevo conosciuto” ha raccontato la ex fidanzata.