Un ragazzino di 12 anni ha rapinato una stazione di servizio del Michigan, usando la pistola del nonno.

A soli 12 anni è entrato in una stazione di servizio del Michigan armato, con la pistola del nonno. Quando la cassiera gli ha chiesto se faceva sul serio, il ragazzino ha sparato un colpo di avvertimento.

Ragazzo di 12 anni armato rapina una stazione di servizio del Michigan

Il 12enne è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre entrava in una stazione di servizio del Michigan, armato, e chiedeva soldi al cassiere. Il filmato mostra il ragazzino mentre aspetta tranquillo in coda con la mano nello zaino, mentre un cliente prima di lui paga la benzina. Quando è arrivato davanti alla cassa ha tirato fuori una pistola da 9 mm dalla sua borsa nera e ha chiesto i soldi. “Metti i soldi nella borsa” ha affermato con calma il ragazzino.

La carriera subito è rimasta stupita. “Sei serio?” gli ha chiesto. A quel punto il 12enne ha sparato un colpo al soffitto. La donna ha subito tirato fuori un sacco di soldi dalla cassaforte e lo ha consegnato al ragazzo, ordinandogli di andarsene.

12enne rapina un benzinaio: fermato dagli agenti

Mercoledì 1 giugno gli agenti del 911 hanno ricevuto la chiamata per la rapina al distributore di benzina Marathon su East Main Street.

Il ragazzo è subito stato fermato. Tressa Beltran, capo della polizia di Hartford, lo ha prelevato e accusato di rapina a mano armata, aggressione con arma pericolosa e scarico di arma da fuoco. Gli ufficiali ritengono che il 12enne abbia raccontato ad un compagno di scuola il suo piano di prendere dalla cassaforte di suo nonno la pistola e rapinare la stazione di servizio. Il nonno, che è il tutore legale del bambino, ha dichiarato di non sapere che suo nipote potesse accedere alla cassaforte.

“Pensavo fosse un bambino, nemmeno 10 anni. Sembrava troppo calmo. Ho pensato seriamente che fosse uno scherzo finché ha sparato” ha dichiarato la commessa. “Ogni giorno vedo qualcosa di nuovo in questo lavoro. Sono un agente di polizia a tempo pieno da 38 anni. Ciò che mi ha davvero sbalordito è che non ha mostrato alcuna emozione” ha spiegato il tenente Mike Prince. “Ci ​​ha detto che non l’ha fatto per i soldi. Ha detto che avrebbe gettato i soldi nelle fogne. Non ci avrebbe dato una spiegazione del perché l’ha fatto” ha aggiunto.