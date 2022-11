Un ragazzino di 14 anni si è suicidato nella sua camera a Olbia. Il giovane potrebbe essere stato vittima di bullismo.

Ragazzo di 14 anni suicida nella sua camera a Olbia, aperta un’inchiesta: ipotesi bullismo

Un ragazzino di soli 14 anni si è tolto la vita nella sua cameretta ad Olbia, approfittando di essere da solo in casa. Purtroppo quando i genitori sono tornati e l’hanno trovato era troppo tardi. Secondo la Procura di Tempio Pausania, il 14enne, appassionato del rugby, potrebbe essere stato vittima di bullismo da parte di alcuni coetanei. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, ma è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane e sono stati sequestrati i dispositivi elettronici per fare chiarezza su quanto accaduto.

Il pm incaricato sta indagando nell’ambiente frequentato dal ragazzo. L’ipotesi è che il giovane possa aver agito a causa di uno stato di sofferenza a causa di bullismo e cyberbullismo. Le autorità continueranno a indagare sulla vita privata del 14enne e sulle sue amicizie. Ad insospettire gli inquirenti, la decisione del giovane di seguire le lezioni scolastiche da casa prima di compiere il gesto estremo.

La comunità è sconvolta

La comunità di Olbia è sconvolta da quello che è accaduto. Il 14enne era figlio di una famiglia molto conosciuta e benvoluta in città. Il giovane avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media la prossima estate. La scuola frequentata dal bambino ha voluto inviare alla famiglia colpita dal lutto un messaggio di cordoglio. L’istituto ha manifestato il suo profondo dolore per la perdita improvvisa. Anche il mondo del rugby si è stretto intorno ai genitori del 14enne, che era un grande appassionato della disciplina.