Ragazzo di 14 anni travolto e ucciso da un tram nel centro di Milano mentre andava a scuola

Lo studente stava raggiungendo la scuola in sella alla sua bicicletta quando è stato investito dal tram, restando incastrato sui binari.

Tragedia nel centro di Milano, dove un ragazzino di soli 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram durante il tragitto da casa a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di martedì 8 novembre in via Tito Livio.

14enne travolto e ucciso da un tram: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il ragazzo si stava recando a scuola in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un tram della linea 16 lungo via Tito Livio. La bici sarebbe finita sulle rotaie, sotto il tram, e il 14enne sarebbe rimasto così incastrato sotto il mezzo fino a perdere la vita. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e il motivo per cui il ragazzino si è scontrato con il mezzo Atm.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, a bordo di un’automedica e di un’ambulanza, ma tutti i tentativi di soccorrerlo si sono rivelati inutili. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso nel giro di pochi minuti. Soccorso anche l’autista del tram, un uomo di 45 anni in stato di choc.

Chi era la vittima

Il 14enne coinvolto nell’incidente era uno studente del liceo scientifico statale Albert Einstein, la cui identità non è stata al momento resa pubblica.

L’Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della giovanissima vittima.