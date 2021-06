Ragazzo di 16 anni morto per una caduta in bici durante la gita scolastica in Trentino

È morto dopo quattro giorni di agonia il 16enne di Buccinasco vittima di una violenta caduta in bici mentre si trovava in gita scolastica in Trentino.

Non ce l’ha fatta purtroppo il ragazzo di Buccinasco vittima di una violenta caduta in bicicletta mentre si trovava in gita scolastica a Pera di Fassa, in Trentino. Il 16enne è infatti deceduto nella giornata di lunedì 7 giugno presso l’ospedale di Trento, dopo quattro giorni di agonia durante i quali le sue condizioni di salute sono rimaste gravissime.

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo aveva battuto violentemente la testa mentre percorreva una posta ciclabile assieme ai compagni di classe.

Ragazzo di 16 anni morto per una caduta in bici durante la gita scolastica

Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalle forze dell’ordine, il ragazzo – originario di Buccinasco, alle porte di Milano – si tovava in gita con la scuola a Pera di Fassa, in Trentino, quando mentre percorreva una posta ciclabile con i suoi compagni ha perso il controllo della bicicletta, cadendo e sbattendo con violenza il cranio sulla strada.

Sul posto erano immediatamente intervenuti gli operatori sanitari, che viste le gravissime condizioni in cui versava il giovane avevano deciso di trasportarlo d’urgenza a Trento in elisoccorso.

Nei quattro giorni successivi, nei quali il giovane non aveva mai ripreso conoscenza, l’equipe medica dell’ospedale Santa Chiara di Trento aveva tentato in ogni modo di salvargli la vita ma purtroppo nulla è stato possibile: l’adolescente è morto ieri lunedì 7 giugno.

Ragazzo di 16 anni morto per una caduta in bici: si tenta di accertare la dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, il16enne si trovava in gita con i suoi compagni di scuola nel comune di Pera di Fassa, in un viaggio di istruzione all’insegna dello sport. La classe era arrivata a Canazei il 2 giugno scorso per rimanere in Trentino qualche giorno. Ora resta da capire l’effettiva dinamica della caduta che ha spezzato la vita al giovane: le forze dell’ordine che sono al lavoro su quanto accaduto chiariranno nelle prossime ore tutti i dettagli del caso. Intanto nei prossimi giorni si terranno i funerali del giovane.

Ragazzo di 16 anni morto per una caduta in bici: analogo incidente in Toscana

La morte del giovane di Buccinasco ricorda un eposodio analogo avvenuto alla fine del mese di maggio in Toscana, quando un 12enne venne investito e ucciso da un’automobile mentre andava in giro in bicicletta per le vie di Cascina, in provincia di Pisa. In quel caso il bambino morì dopo nove giorni di agonia, durante i quali aveva anche subito un intervento neurochirurgico d’urgenza, purtroppo risultato vano.