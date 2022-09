Ragazzo di 17 anni morto dopo essere stato travolto da un treno a Varese

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno che viaggiava in direzione Varese. Circolazione sospesa per 5 ore.

Un ragazzino di soli 17 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Gli operatori del 118 hanno fatto tutto il possibile, ma hanno solo potuto constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto ad Albizzate, in provincia di Varese, intorno alle 22 di giovedì 29 settembre. Secondo le prime informazioni, il 17enne è stato travolto da un treno che viaggiava in direzione Varese.

Non è chiaro se il conducente abbia visto o meno il ragazzo, ma le forze dell’ordine stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

17enne travolto da un treno: circolazione sospesa per cinque ore

Gli operatori del 118 hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvare il ragazzo, ma le ferite erano troppo gravi. Gli agenti stanno cercando di capire come sia avvenuto l’incidente e se l’adolescente stava attraversando i binari e non si sia accorto del treno che stava arrivando.

Sul convoglio erano presenti alcuni viaggiatori che hanno assistito alla scena. I vigili del fuoco di Varese hanno sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea per svolgere le operazioni in sicurezza. La circolazione è stata sospesa per cinque ore.