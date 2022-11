Tre uomini hanno accerchiato un ragazzo di 17 anni che era in un pub con un amico, lo hanno picchiato e accoltellato.

Un ragazzo di 17 anni era al pub con un suo amico, quando tre uomini lo hanno accerchiato perché pensavano sapesse dove fosse una persona che stavano cercando. Lo hanno picchiato e accoltellato.

Ragazzo di 17 anni picchiato e accoltellato mentre era al pub insieme a un amico: 3 arresti

Un ragazzo di 17 anni, che era in un pub con un amico, è stato accerchiato da tre uomini, picchiato, preso a bastonate e accoltellato. Tutto questo perché erano convinti che sapesse dove fosse un altro ragazzo con cui avevano avuto una lite. I carabinieri di Latina hanno arrestato tre uomini di 20, 25 e 45 anni, con l’accusa di tentata violenza privata e lesioni aggravate in concorso e detenzione illegale di armi.

Si trovano tutti agli arresti domiciliari. Uno di loro era già agli arresti ed era evasto dalla sua abitazione per picchiare e accoltellare il ragazzo. Il terribile episodio è avvenuto il primo agosto, mentre il giovane era in un pub di Latina per trascorrere una serata con un amico.

Picchiato per ottenere informazioni su un altro ragazzo

I tre uomini volevano sapere dove si trovava un ragazzo con cui avevano litigato ed erano convinti che il 17enne lo sapesse, ma lui in realtà non sapeva nulla.

Loro lo hanno accerchiato e picchiato davanti a tutti i presenti, per poi accoltellarlo. Il ragazzo è stato salvato dall’intervento di una persona ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente la ferita non era grave. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire ai tre uomini.