Un 17enne di Milano, in vacanza a Varazze, è stato trovato morto in casa. L'ipotesi è quella del malore improvviso.

Un ragazzo di 17 anni, di Milano, è stato trovato morto in casa mentre si trovava in vacanza a Varazze. A chiamare i soccorsi è stato un amico. L’ipotesi al momento è quella di un malore improvviso.

Ragazzo di 17 anni trovato morto in casa a Varazze: tragedia durante le vacanze

Un ragazzo di 17 anni di Milano, in vacanza a Varazze, è stato trovato morto in casa da un amico, che ha subito chiamato i soccorsi. L’intervento dei sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e dei carabinieri locali è stato immediato. Per il momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella del decesso per cause naturali. Probabilmente si è trattato di un malore improvviso. Dalle prime informazioni non sarebbero stati trovati segni di violenza sul suo corpo, ma le indagini continuano.

Disposta l’autopsia sul corpo del 17enne

Il giovane era in vacanza a Varazze, cittadina ligure, in compagnia di un amico. I due si recavano spesso insieme nella località del ponente, per trascorrere qualche fine settimana o le vacanze estive. Sul corpo del 17enne è stata disposta l’autopsia. Dai risultati sarà possibile stabilire se la causa del decesso sia dovuta ad un malore improvviso oppure se ci siano altre motivazioni.