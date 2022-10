Ragazzo di 19 anni investito e ucciso a Roma mentre camminava sul marciapiede, sul luogo del sinistro anche polizia, carabinieri e municipale

Sangue sulle strade della Capitale e ragazzo di 19 anni investito e ucciso a Roma mentre camminava sul marciapiede. I lanci dei media spiegano che la tragedia si è verificata lungo la Cristoforo Colombo con una vettura che ha perso aderenza e che dopo aver invaso la zona di deambulazione ha centrato ed ucciso il 19enne.

I media spiegano che il drammatico incidente è avvenuto nel corso della notte fra il 19 ed il 20 ottobre su via Cristoforo Colombo.

Ragazzo investito ed ucciso a Roma

Fanpage ricorda con piena ragione che si tratta di “una delle strade urbane più pericolose di Roma e d’Italia”. La scarne informazioni che stanno iniziando a trapelare in queste ore del mattino dicono tutto sarebbe accaduto all’incrocio con via Giustiniano Imperatore.

E secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’investimento mortale pare che il conducente di una vettura che procedeva a velocità sostenuta abbia perso il controllo dell’auto che è schizzata fuori strada “abbattendo diversi cartelli di segnaletica stradale”.

Una folle corsa addosso al 19enne

Purtroppo quella folle corsa il veicolo l’ha terminata addosso ad un giovane di 19 anni che camminava sul marciapiede. Per il giovane non c’è stato non c’è stato niente da fare malgrado il tempestivo intervento del personale sanitario del 118: è morto sul colpo, dicono i media.

Sul luogo del sinistro anche polizia e carabinieri oltre agli agenti dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’uomo al volante è stato fermato e “sottoposto ai test sull’utilizzo di stupefacenti e alcolici”.