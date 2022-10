Fa un volo dalla finestra e non ha avuto scampo. Così è morto un ragazzo di 20 anni a Napoli. La magistratura indaga sulle cause del decesso.

San Giovanni a Teduccio, quartiere della città metropolitana di Napoli, piange la scomparsa di un ragazzo morto dopo un volo dalla finestra. La magistratura ha aperto un fascicolo perchè non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario.

Ragazzo di 20 anni morto dopo un volo dalla finestra al sesto piano: ipotesi suicidio

Il fatto è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2022. La vittima è un ragazzo napoletano di 20 anni. Il giovane è caduto da una finestra al sesto piano di un palazzo del quartiere San Giovanni a Teduccio che adesso è a lutto per la perdita del giovane. Per il 20enne non c’è stato scampo: è morto sul colpo a causa delle ferite riportate causategli dall’impatto con il suolo. Inutili i tentativi di soccorso del 118.

Indagini in corso: non è ancora chiara la dinamica

La magistratura vuole vederci di più e dunque ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sul decesso del 20enne. Non si esclude l’ipotesi di suicidio che sembra quella più attendibile, ma il ragazzo potrebbe anche essere stato spinto da terzi. Dunque, al momento, la dinamica è ancora ingnota e bisogenrà aspettare la fine delle indagini per avere delle certezze.