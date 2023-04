Ragazzo di 23 anni trovato morto in un fosso nel Padovano: è stato un incidente

Ragazzo di 23 anni trovato morto in un fosso nel Padovano: è stato un incidente

È rimasto vittima di un incidente stradale il ragazzo di 23 anni trovato morto in un fosso nel Padovano: il giovane è uscito di strada mentre guidava lo scooter di un amico, perdendo la vita sul colpo.

Ionut Florin Ionita, 23 anni, è morto nella mattinata di giovedì 13 aprile a Saccolongo, nel Padovano. Il suo corpo è stato trovato in un fosso a bordo strada ed è stato notato da una passante che ha prontamente contattato i soccorritori.

La morte del ragazzo ha subito destato sospetti data la dinamica poco chiara della tragedia che ha spinto gli uomini della polizia locale a indagare per fare luce sulla vicenda. In considerazione dei rilievi effettuate e dalle testimonianze raccolte nelle ore che hanno seguito il ritrovamento, il 23enne di origini romene si trovava in sella allo scooter di un amico quando è improvvisamente finito fuori strada, trovando la morte.

Le indagini della polizia

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, Ionita stava facendo ritorno presso la sua abitazione a Saccolongo, quando è rimasto vittima dell’incidente mortale. Arrivato in corrispondenza di via Boccalara, infatti, il ragazzo si è schiantato e ha perso la vita sul colpo.

I primi a segnalare la scomparsa del 23enne sono stati i suoi familiari che non lo hanno visto tornare a casa. Nella mattinata di giovedì, poi, è stato comunicato il ritrovamento del corpo.

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, non sarebbero coinvolte terze persone. L’indagine, quindi, verrà chiusa come incidente. Intanto, la salma è stata restituita alla famiglia che potrà procedere all’organizzazione del funerale.