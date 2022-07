Ragazzo di 25 anni ucciso ad Anzio dopo una lite: caccia all’aggressore

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso ad Anzio dopo una lite: le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per rintracciare il killer.

Tragedia ad Anzio, dove nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 un ragazzo di 25 anni è stato ucciso al culmine di una lite avvenuta fuori da un locale. Disposta l’autopsia per capire quante coltellate gli siano state inferte.

Ragazzo ucciso ad Anzio

I fatti hanno avuto luogo nella zona della movida, in particolare in riviera Mallozzi. Un’area che, soprattutto nei weekend estivi, si riempie di giovani a caccia di divertimento nei tanti locali situati lungo sul litorale laziale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 2 sarebbe scoppiata una lite, sembrerebbe per futili motivi, in cui dalle parole si è subito passati all’aggressione fisica.

Fino a quando qualcuno non ha tirato fuori un coltello e ha colpito un giovane originario di Aprilia.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite riportate e tentato una disperata corsa in ospedale. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto a bordo dell’ambulanza a causa dei colpi inferti.

Ragazzo ucciso ad Anzio: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’accoltellamento anche gli agenti del commissariato di Anzio, che hanno ricostruito l’accaduto e iniziato la caccia all’aggressore.

Sul posto anche la scientifica, che ha isolato ed esaminato nel dettaglio la zona e ascoltato tutti i testimoni presenti, gli amici della vittima e i proprietari dei locali. Saranno acquisite anche le immagini delle tante telecamere della zona che hanno ripreso l’accaduto.

Chi era la vittima

Ora dopo ora emergono sempre più dettagli su questa tragica vicenda e sull’identità del ragazzo. Il giovane si chiamava Leonardo Muratovic ed era un pugile di professione, di origine croata.

In passato aveva partecipato a diverse competizioni, in Italia e all’estero, nella categoria dei pesi medi.