Ragazzo investito e ucciso dal treno tra Cagliari e Oristano: trascinato per 50 metri

Un giovane passeggero è stato investito da un treno regionale, sulla tratta ferroviaria tra San Gavino Monreale e Pabillonis, nella linea tra Cagliari e Oristano. La tragedia è avvenuta all’alba, intorno alle 6 del mattino, ma la dinamica non è ancora chiara e sono partite le indagini. Non si sa se il giovane si sia buttato sotto il treno in modo intenzionale o se si sia trattata di una tragica fatalità. Per il momento non si conoscono ancora le generalità della vittima, tra cui il nome e la sua età.

Ragazzo investito dal treno: incidente o suicidio?

Secondo le prime informazioni, il convoglio era in piena campagna quando il giovane è stato travolto e ucciso. Il passeggero è stato trascinato per circa 50 metri, dopo l’impatto con il treno. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio oppure di un tragico incidente. Il traffico ferroviario è stato sospeso su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i soccorsi del 118.