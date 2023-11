Una vita spezzata troppo presto, in una tragica modalità di cui troppo spesso si sente parlare in Italia: l’ennesimo incidente stradale uccide un giovane ragazzo. Questa volta ci troviamo nella provincia di Firenze, dove il 26enne Francesco Pio Otranto è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate dal terrificante investimento.

Ragazzo investito fuori dalla discoteca: l’incidente

Erano le primissime ore della mattina di domenica quando il 26enne bolognese Francesco Pio Otranto è stato investito da un’auto nei pressi di una discoteca della provincia di Firenze. Sin dai primi momenti, le condizioni di salute del giocane sono parse molto gravi. I medici del 118 lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza. Dopo due giorni di agonia, però, il 26enne si è dovuto arrendere alla gravità delle lesioni riportate: Francesco Pio è morto.

Ragazzo investito fuori dalla discoteca: l’ultimo saluto

“Lascerai un vuoto dentro di noi, soprattutto quando balleremo e tu non potrai esserci fisicamente, però ballerai da su e ci dirai: ‘Ma quanto siamo stati belli’” – così recita uno dei tanti messaggi di addio lasciati sui social dagli amici e dai conoscenti di Francesco che ancora non possono capacitarsi di averlo perso. “Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace angelo“, “Quanta tristezza, mi mancherà, ci mancherai tantissimo” – scrivono ancora altri.