Vincenzo Costanzo è il ragazzo di 26 anni morto a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Il giovane è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in piazza Volturno nei pressi di piazza Carlo III. Si indaga sull’episodio e le due piste al momento battute sono un agguato o un litigio in strada degenerato. Costanzo abitava presso il quartiere Ponticelli. Nel corso della sparatoria che ha visto morire il 26enne sono stati coinvolti altri tre giovani, tra cui la compagna della vittima. Ricoverato all’ospedale Cardarelli in condizioni critiche, i sanitari hanno fatto di tutto per salvare la vita del 26enne. Subito dopo la morte, amici e conoscenti di Vincenzo hanno danneggiato il Pronto Soccorso della struttura sanitaria.

Ragazzo morto a Napoli: le dichiarazioni di Palomba

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha affermato, tramite una dichiarazione riportata da Repubblica, che “l’episodio è del tutto slegato dai festeggiamenti”. Vincenzo Costanzo non risultava avere precedenti penali.

Chi sono i 3 ragazzi rimasti feriti?

Nel corso della sparatoria sono rimasti coinvolti altri tre ragazzi: due giovani di 20 e 24 anni di Ponticelli e una donna di 26 anni di Portici. I tre sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. La 26enne risulta essere la fidanzata di Vincenzo Costanzo. Le indagini proseguono.