Ragazzo morto a Orzinuovi per un incidente stradale: trovato in un fosso il corpo di Gabriele Poli

Ragazzo morto a Orzinuovi per un incidente stradale: il corpo del giovane Gabriele Poli di appena 20 anni è stato trovato in un fosso.

Nella mattinata di giovedì 19 maggio, il corpo senza vita di Gabriele Poli è stato rivenuto in un fosso a Orzinuovi, comune italiano situato in provincia di Brescia, in Lombardia.

Il giovane di appena 20 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale che si è consumato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il ragazzo era uscito con la sua moto da cross senza però più fare ritorno presso la sua abitazione.

In merito al drammatico evento, le autorità competenti hanno riferito che soltanto Gabriele Poli sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro e che si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.

Le forze dell’ordine hanno ipotizzato che il 20enne potrebbe essere stato travolto da un malore improvviso e aver perso il controllo della moto, venendo sbalzato dal mezzo a due ruoto in prossimità di una curva e precipitando nel fosso.

Trovato in un fosso il corpo di Gabriele Poli

Il ritrovamento della moto e del corpo esanime di Gabriele Poli è avvenuto nella mattinata di giovedì 19 maggio tra la cancellata e il ponticello che segna l’accesso a un cascinale ubicato in via De Amicis.

La strada, percorsa dall’abitazione della vittima, conduce a Barco.

In seguito alla scomparsa del 20enne, i suoi familiari lo hanno cercato per tutta la notte fino alla traumatica scoperta della morte.