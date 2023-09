Migliaia in chiesa per l’ultimo saluto a Lorenzo Mastronardo, il 23enne è ...

Migliaia in chiesa per l’ultimo saluto a Lorenzo Mastronardo, il 23enne è ...

In migliaia si sono recati in chiesa per partecipare ai funerali di Lorenzo Mastronardo, il ragazzo morto in un terribile incidente sul Raccordo anulare, a Roma.

Ragazzo morto sul Raccordo anulare a Roma, i funerali di Lorenzo Mastronardo

È morto per un colpo di sonno mentre guidava lungo il Grande raccordo anulare a Roma, all’altezza dell’uscita Nomentana. Lorenzo Mastronardo aveva solo 23 anni quanto, alle 05:20 di domenica 3 settembre, la sua auto che marciava sulla carreggiata interna si è improvvisamente schiantata contro il guardrail. L’impatto, incredibilmente violento, non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Fortunatamente, il passeggero che si trovava nella vettura con il 23enne ha riportato ferite non mortali ed è stato trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso dai paramedici.

A distanza di cinque giorni dal terribile sinistro, nella chiesa in piazza caduti della Montagnola, nel quartiere situato a sud della Capitale, sono state celebrate le esequie della giovanissima vittima.

In migliaia alle esequie per l’ultimo saluto

I funerali sono stati celebrati alle ore 15:00 di venerdì 8 settembre. In chiesa, si sono radunati una folla di ragazzi, pronta a dire addio all’amico Lorenzo. I giovani si sono posizionati sulla scalinata perché, all’interno dell’edificio religioso, tutte le panche erano già piene.

Stando a quanto riferito dalle autorità, Mastronardo era sobrio ma molto stanco. Quando si è schiantato contro il guardrail, stava tornando da un sabato sera trascorso in discoteca insieme al suo amico di sempre. Il giovane, sopravvissuto seppur in gravi condizioni, nonostante le lesioni riportate, ha deciso di recarsi in chiesa per salutare per l’ultima volta il 23enne.