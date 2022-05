Ragazzo scomparso a Nettuno: disperso in mare mentre nuotava con un amico

C'è apprensione a Nettuno dove un giovane di origini magrebine è scomparso dal pomeriggio del 29 maggio. Il giovane sarebbe stato travolto dalle onde.

Stava facendo il bagno con due suoi amici quando le onde lo hanno travolto facendogli perdere le tracce. È successo nel litorale di Nettuno dove un giovane di appena 19 anni è scomparso nel pomeriggio di domenica 29 maggio. Stando a quanto si apprende il dramma si sarebbe consumato di fronte al santuario.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Civitavecchia non accennano a fermarsi e proseguono senza sosta.

La vicenda

Erano circa le 16.30 quando alcuni bagnanti hanno lanciato l’allarme. Stando a quanto si legge dal Corriere della Sera, uno di loro si è tuffato per recuperare uno dei giovani. Un secondo ragazzo ha raggiunto la riva da solo. Disperso invece il 19enne che è stato portato via dalle onde del mare.

Ragazzo scomparso a Nettuno: proseguono le ricerche

Le ricerche in particolare seguono un doppio binario vale a dire sia via terra che via mare. Per ciò che riguarda il fronte marittimo è stato seguito dalla motovedetta Sar Cp 859 della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Le operazioni sulla terraferma invece sono coordinate oltre che dai Vigili del Fuoco anche da Carabinieri e Polizia di Stato. Nella mattinata inoltre è intervenuto anche l’elicottero della Guardia Costiera. Sono inoltre arrivati sul posto gli amici e i familiari del giovane.

Il tempo intanto passa e le speranze di trovarlo vivo diminuiscono ad ogni ora che passa.