È stato ritrovato il corpo del ragazzo di 20 anni scomparso nel Lago Morto lo scorso sabato. Prima di recuperare i resti del giovane, i vigili del fuoco avevano deciso di sfruttare anche il sottomarino ROV.

Ragazzo scomparso nel Lago Morto, ricerche con sottomarino per ritrovare il 20enne

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta nel tentativo di trovare Andrei Boicenco, il giovane di 20 anni di origine russa ma residente a Mestre che da sabato 19 agosto è disperso nelle acque del lago Morto, a Vittorio Veneto.

A partire dalla giornata di lunedì 21 agosto, gli uomini del nucleo regionale dei sommozzatori di Venezia stanno conducendo ricerche approfondite nel lago, insieme al nucleo della Lombardia, alla squadra di Vittorio Veneto e all’Ucl (Unità di Comando Locale) di Treviso.

Due sommozzatori del nucleo della Lombardia, poi, stanno scandagliando le acque con il sottomarino ROV (Remotely Operated Vehicle), dotato di un sistema Sonar.

Caratteristiche del sottomarino ROV

Per quanto riguarda il sottomarino ROV usato dal nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia, si tratta di una strumentazione utile per fare ricerche in alto fondale. Il dispositivo impiegato ha un peso di 80 chili, possiede dei fari, una videocamera HD, pinze a 5 movimenti, sonar rotante e viene alimentata dalla superfice con un gruppo elettrogeno.

Lo strumento, inoltre, è capace di lavorare senza sosta e di raggiungere i 200 metri di profondità.

Ritrovato il corpo di Andrei

Nella serata di lunedì 21 agosto, i sommozzatori hanno recuperato il corpo del giovane Andrei.