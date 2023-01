Ragazzo trovato morto in casa con un sacchetto di plastica in testa

Ragazzo trovato morto in casa con un sacchetto di plastica in testa

Ragazzo trovato morto in casa con un sacchetto di plastica in testa

Nella mattinata di giovedì 12 gennaio il cadavere di un giovane che aveva appena 27 anni è stato ritrovato in un’abitazione sita in via Marinetti a Milano.

Stando a quanto si apprende la vittima è un ragazzo di origini brasiliane che da qualche giorno era ospite del proprietario, un pensionato italiano di 71 anni. A dare l’allarme ai soccorsi lo stesso 71enne intorno alle 8.25 del mattino. Non è chiaro cosa sia successo in quegli attimi nei quali il giovane perdeva la vita.

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un’abitazione a Milano: la vicenda

L’anziano – riporta MilanoToday – ha raccontato di aver trovato il giovane senza vita al suo risveglio.

Il suo corpo era disteso sul letto e sulla testa c’era un sacchetto di plastica. Pare inoltre che i due abbiano avuto anche una relazione e che avrebbero bevuto alcool e consumato sostanze stupefacenti.

Intervenute le forze dell’ordine

Nel frattempo sul luogo nel quale si è consumato il dramma sono intervenute le forze dell’ordine che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

L’anziano è stato stato accompagnato in caserma al fine di essere sentito dal pm designato. Diversi gli aspetti della vicenda da chiarire a cominciare da come possa essere morto il giovane. Sarà infatti necessario effettuare una verifica sulla validità della versione del pensionato, così come ricostruire la dinamica. Non si conoscerebbe l’ora del decesso della vittima.